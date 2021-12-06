Полицейские рассказали подробности массовой драки в Актау

Кадр из видео с места событий: Lada.kz

В ночь на 4 декабря в 27 микрорайоне Актау произошла массовая драка. Стражи порядка рассказали подробности произошедшего.

В результате потасовки пострадал один парень. Потерпевшего и его супругу доставили в управление полиции, сообщили стражи порядка корреспондентам "Лада".

Полицейские рассказали, что драка произошла на почве словесного конфликта.

"Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего и других лиц, участвовавших в драке", - пояснили в ведомстве.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Актау по статье "Хулиганство". Участникам потасовки может грозить наказание в виде штрафа, общественных работ, а также ограничения свободы сроком на 5 лет или тюремный срок.

Напомним, что в Актау прямо на проезжей части произошла массовая драка. Кадры с места событий опубликовали в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945371-politseyskie-rasskazali-podrobnosti-massovoy-draki-v-aktau/