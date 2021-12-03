Мужчина поджег школу в отместку бывшей жене в Павлодарской области

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Мужчина приехал в село Новопокровка к бывшей жене. Направился в местную школу, где она работает, и решил насолить женщине, облив соляркой дверь и устроив поджог, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Павлодарской области.

В полиции сообщили, что к ним обратился аким сельского округа. Рассказал, что примерно в половине 4 утра неизвестный поджег входную дверь школы. Произошло это 2 декабря.

Стражи порядка открыли уголовное дело и принялись искать подозреваемого. Личность установили спустя сутки.

"В результате проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудниками полиции установлен 34-летний житель соседнего села. С его слов, находясь в состоянии опьянения, направился в школу, где работает его бывшая супруга. Чтобы насолить ей, облил наружную сторону входной двери дизельным топливом и поджег", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

В результате поджога никто не пострадал, да и сама школа осталась целой. Сейчас по факту расследуется уголовное дело. Сельчанину грозит штраф от 9 миллионов тенге либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее сообщалось, что житель Павлодара подрался с тещей из-за ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945198-muzhchina-podzheg-shkolu-v-otmestku-byvshey-zhene-v-pavlodarskoy-oblasti/