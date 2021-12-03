Костанаец нанес ущерб государству почти на миллиард тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Костанае пресечена незаконная деятельность мужчины по выписке счетов-фактур без поставки товаров. Ущерб государству оценивается почти в миллиард тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Следствием установлено, что Жургумбеков в период с 2018 по 2020 годы от имени подконтрольных компаний (ТОО "KAZ CENTER CONSULТING", ТОО "Астана Транс Глобал" и ТОО "Астана Снаб Финанс") заключал фиктивные сделки на поставку комплектующих автозапчастей, семян подсолнечника и другие услуги.

При этом у предприятий отсутствовали товарно-материальные запасы, склады, автотранспорт и специальная техника, штат работников и все необходимое для законной предпринимательской деятельности.

Государству нанесен ущерб в размере более 998 млн тенге.

В итоге Жургумбеков предстал перед судом и приговорен к 2,5 годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945137-kostanaets-nanes-uscherb-gosudarstvu-pochti-na-milliard-tenge/