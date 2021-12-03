Задержание подозреваемого в угоне попало на видео в Нур-Султане

Кадр из видео: ДП Нур-Султана

План "Перехват" объявили в Нур-Султане, чтобы задержать предполагаемого угонщика авто. Задержание попало на видео, сообщается в официальном Instagram столичного ДП.

В полицию обратился владелец автомобиля марки "ВАЗ". Он сообщил, что его авто угнали, когда он отлучился на несколько минут, оставив машину заведенной.

Для задержания угонщика на территории города был объявлен план "Перехват". Камеры ЦОУ обнаружили угнанный автомобиль на пересечении улицы Сейфуллина и проспекта Республики.

Старший инспектор полиции Галым Арыкпанов попытался остановить авто на пересечении Сейфуллина-Ауэзова, однако водитель не подчинился требованиям. Тем не менее, на следующем светофоре машина была заблокирована, а водитель задержан.

В отношении 45-летнего подозреваемого проводится досудебное расследование. Также его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945124-zaderzhanie-podozrevaemogo-v-ugone-popalo-na-video-v-nur-sultane/