"Отцу нанесли 20 ножевых ранений": девушка рассказала о жутком инциденте в кафе Костаная

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20 ножевых ранений получил арендатор кафе в Костанае во время застолья. Родственники обратились с просьбой взять на контроль расследование преступления. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Дочь пострадавшего мужчины опубликовала пост в соцсетях.

"Моему отцу нанесли 20 ножевых ранений в Костанае. Мне, как ребенку, до глубины души больно осознавать, что это произошло в моей семье, я хочу, чтобы все решилось по справедливости! 20 ножевых ранений - это не шутки", - написала жительница Костаная.

По словам девушки, жуткий инцидент произошел 27 ноября. У мужчины были задеты жизненно важные органы (печень, желудок и легкие). Злоумышленник после нападения вызвал скорую помощь и скрылся с места происшествия.

"Папе была сделана сложная операция, после чего он лежал в реанимации, сейчас, слава Богу, его перевели в общую палату", - сообщила дочь пострадавшего.

Она отметила, что 30 ноября ее отец написал заявление в полицию. 1 декабря подозреваемого задержали и поместили под стражу. Девушка попросила обратить внимание на дерзкое преступление.

На ее пост отреагировала пресс-секретарь департамента полиции Костанайской области Ирина Беженарь.

"По данному факту ведется досудебное расследование. Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания управления полиции Костаная.

Установлено, что конфликт между знакомыми произошел в ходе совместного распития спиртных напитков", - отметила пресс-секретарь.

Другую информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945103-ottsu-nanesli-20-nozhevyh-raneniy-devushka-rasskazala-o-zhutkom-intsidente-v-kafe-kostanaya/