15 проституток и троих сутенеров поставили на учет в Актюбинской области

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В Актюбинской области полицейские подвели итоги завершившегося ОПМ "Stop-трафик", в рамках которого велась работа против преступлений, связанных с торговлей людьми, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что стражи порядка особенно внимательно проверяли увеселительные заведения, банные комплексы, сауны, гостиницы, сдающиеся в аренду квартиры, а также крестьянские, фермерские хозяйства и объекты строительства.

Всего за период ОПМ стражи порядка выявили 63 факта приставания в общественных местах. По трем из них были открыты уголовные дела по статье 309 УК РК ("Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество").

Еще по одному факту открыто уголовное дело по статье 128 УК РК ("Торговля людьми").

Кроме этого, полицейские зарегистрировали три факта предоставления помещений для сводничества или занятия проституцией.

На учет за оказание интимных услуг за деньги были поставлены 15 девушек и 3 сутенера. Со всеми ними провели профилактические беседы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945055-15-prostitutok-i-troih-sutenerov-postavili-na-uchet-v-aktyubinskoy-oblasti/