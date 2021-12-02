Женщина руководила ОПГ в Атырауской области (видео)

Кадр из видео: АФМ РК

В Атырауской области ОПГ под руководством Даулетьяровой нанесла государству ущерб в размере более 700 млн тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность организованной преступной группы под руководством Даулетьяровой.

Члены ОПГ от имени аффилированных компаний (ТОО "Атырау Инвест Групп", ТОО "БР-Групп" и ТОО "Ербек-компани") в период с 2017 по 2019 годы осуществляли незаконную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур предприятиям региона.

Благодаря их содействию в уклонении от уплаты налогов бюджет недополучил свыше 715 миллионов тенге.

Главный организатор Даулетьярова осуждена на 7 лет лишения свободы, соучастники Баткаев и Джусупов - на 5 и 5,5 лет соответственно.

Кроме того, все они лишены права занимать руководящие должности, а также заниматься бухгалтерской деятельностью в коммерческих организациях сроком на 5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944987-zhenschina-rukovodila-opg-v-atyrauskoy-oblasti-video/