Спортивных чиновников обвинили в создании ОПГ и хищении миллионов на юге Казахстана

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В Специализированном суде по уголовным делам Туркестанской области рассмотрено дело в отношении работников управления физической культуры и спорта Полата Кырыкбаева, Мурата Пернебаева, Бакыт Оспановой и Гани Аширбекова, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-релиз Туркестанского областного суда.

Чиновников обвиняли в создании и руководстве преступной группой с целью хищения денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч.3 ст.262, п.п.1 и 2 ч.4 ст.189 УК РК).

По материалам дела, в 2019 году управлением физической культуры и спорта Туркестанской области проводились ряд спортивных мероприятий в виде соревнований и учебно-тренировочных сборов.

С целью реализации плана главой ведомства Кырыкбаевым было вынесено ряд приказов об осуществлении спортивных мероприятий, а также о финансировании их участников.

Однако выделенные средства осваивались без фактического или частичного проведения спортивных мероприятий с внесением "авансового отчета" о расходовании полной суммы перечисленных средств.

После того, как старшие тренеры обналичивали деньги, часть передавали работникам управления. На оставшиеся средства наставники организовывали спортивные мероприятия либо вообще их не проводили, оставляя себе деньги.

Ущерб государству оценивается в сумму около 70 миллионов тенге.

Создание, руководство и участие подсудимыми в преступной группе не доказано.

Вина Пернебаева и Аширбекова в хищении денежных средств в особо крупном размере подтверждена материалами уголовного дела и показаниями свидетелей.

Также суд пришел к выводу о неправильной квалификации органами досудебного расследования деяний Кырыкбаева и Оспановой. В связи с этим их обвинение переквалифицировано на халатность, повлекшую по неосторожности тяжкие последствия (ч.2 ст.371 УК).

В итоге Пернебаев и Аширбеков получили по 7 лет лишения свободы. Кырыкбаеву назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года. Оспанова приговорена к ограничению свободы на 6 месяцев.

Полное возмещение ущерба, признание вины, наличие на иждивении несовершеннолетних детей отнесены к смягчающим уголовную ответственность обстоятельствам, к отягчающим - нарушение присяги госслужащего.

Вердикт суда не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944979-sportivnyh-chinovnikov-obvinili-v-sozdanii-opg-i-hischenii-millionov-na-yuge-kazahstana/