Астанчанка организовала притон под видом массажного салона (видео)

Кадр из видео: ДП Нур-Султана

Женщину, которую подозревают в содержании притона, задержали в Нур-Султане. Он работал под видом массажного салона, сообщается в официальном Instagram столичного ДП.

Оперативно-профилактическое мероприятие "STOP трафик", направленное на пресечение, выявление и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми, провели в Нур-Султане.

В ходе ОПМ полицейскими было выявлено и поставлено на специализированный учет 46 лиц. За предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества оштрафовано 4 граждан, к административной ответственности привлечено 29 граждан.

В ДП рассказали о задержании 40-летней женщины, которая, как отметили стражи порядка, занималась сводничеством.

По информации полицейских, под видом массажного салона женщина организовала и содержала притон для занятия проституцией. Предполагается, что она за деньги предоставляла клиентам проституток.

За совершение аналогичного преступления задержан 23-летний администратор сауны.

В ходе обыска изъяты деньги и вещественные доказательства. Проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944972-astanchanka-organizovala-priton-pod-vidom-massazhnogo-salona-video/