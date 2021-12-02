Девушка упала с 4 этажа, пытаясь спастись от знакомого в Павлодаре

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Инцидент произошел в одной из квартир, куда девушка пришла к знакомому. Посиделки затянулись до часу ночи, вместе они распивали алкоголь. После чего гостья решила пойти домой, но парень преградил ей путь, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

В суде стало известно, что инцидент в одной из квартир произошел в мае 2021 года. Когда девушка решила пойти домой, ее знакомый стал ее удерживать и не давал возможности одеться. В итоге она выбежала на балкон и закрылась от него.

"Потерпевшая выбежала на балкон квартиры на 4 этаже, где закрылась и попыталась спуститься на балкон 3 этажа, но сорвалась вниз на землю и получила тяжкие телесные повреждения", - сообщили в пресс-службе Павлодарского городского суда №2.

Пострадавшая попала в больницу, а в отношении парня открыли уголовное дело по факту незаконного лишения свободы.

Свою вину в суде он отрицал, требовал его оправдать. Однако показания свидетелей, заключения экспертиз и другие доказательства оказались не в пользу подсудимого.

Приговором суда павлодарцу назначили лишение свободы сроком на 6 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944947-devushka-upala-s-4-etazha-pytayas-spastis-ot-znakomogo-v-pavlodare/