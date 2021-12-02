Предполагаемого закладчика "синтетики" задержали в Усть-Каменогорске (видео)

Изъятые наркотики. Кадр из видео: Polisia.kz

42-летнего жителя Усть-Каменогорска задержали стражи порядка по подозрению в совершении наркопреступления, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Начальник ДП ВКО Сагат Мадиев рассказал, что в ходе обыска были изъяты 55 полимерных пакетов и свертков с веществом в виде порошка и гранул зеленого, розового и белого цветов, электронные весы, приспособления для упаковки и взвешивания.

Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является психотропным веществом "α-пирролидиновалерофенон" общим весом 120 граммов, отметил главный полицейский региона.

По его словам, стражи порядка установили, что подозреваемый не только фасовал наркотики, но и распространял их путем "закладок".

Мужчина пояснил, что "вакансию" с привлекательной заработной платой нашел на сайте бесплатных объявлений и решил подзаработать.

Дело расследуют по 297 статье УК РК. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. В настоящее время подозреваемый содержится в ИВС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944935-predpolagaemogo-zakladchika-sintetiki-zaderzhali-v-ust-kamenogorske-video/