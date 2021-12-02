"Выписал себе премии на 2,5 млн тенге": главврач попал под следствие в Байконыре

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В Байконыре возбудили дело против главврача многопрофильной больницы - медика подозревают в том, что он незаконно выписал себе премии на 2,5 млн тенге. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры комплекса "Байконыр".

Как сообщили в надзорном органе, дело возбуждено по статье 106 УК РФ "Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".

"Следствием установлено, что в декабре 2020 года главный врач многопрофильной больницы города Байконыр, используя свое должностное положение, посредством незаконного начисления себе премиальных выплат совершил хищение принадлежащих данному медицинскому учреждению денежных средств в размере более 2 миллионов 500 тысяч тенге", - говорится в сообщении прокуратуры.

Следствие по делу продолжается. Ход расследования уголовного дела в прокуратуре комплекса поставлен на контроль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944844-vypisal-sebe-premii-na-25-mln-tenge-glavvrach-popal-pod-sledstvie-v-baykonyre/