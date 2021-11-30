КНБ ликвидировал преступные группы и изъял арсенал оружия в Акмолинской области (видео)

Задержание подозреваемого. Фото: ДКНБ по Акмолинской области

Шесть человек осуждены за незаконный сбыт огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. Громкие дела разрабатывали сотрудники ДКНБ по Акмолинской области, а точку поставил Кокшетауский городской суд, передает корреспондент NUR.KZ.

В поле зрения сотрудников ДКНБ попал житель Кокшетау Александр Дегерт. 39-летний ранее не судимый мужчина переделывал газовое и травматическое оружие в боевое. Потом сбывал его своим знакомым.

Брался и за самодельные взрывные устройства. В ход шли предметы бытового назначения: металлические баллончики СО2, пиротехнические изделия, порох.

Затем Дегерт искал потенциальных покупателей за наличный расчет, мог изготовить под заказ любое количество самодельного огнестрельного оружия и взрывных устройств. За 200 тыс. тенге у него можно было купить пистолет.

Оперативники убедились в его незаконном промысле, сделав закуп товара. Оружие стреляло патронами "Браунинг" и "Ультра" 9 мм. Экспертиза также подтвердила, что изготавливаемые им устройства пригодны для производства взрыва.

Задержание подозреваемого. Фото: ДКНБ по Акмолинской области

Нашелся и его пособник Назыр Местоев - ранее не судимый житель Кокшетау. Жили оба как обычные люди. Дегерт работал на СТО, сообщник - в ИП.

В середине апреля преступную группу задержали сотрудники ДКНБ по Акмолинской области. По месту жительства только у Дегерта обнаружены шесть боевых пистолетов, ручная граната, патроны и более 150 взрывных устройств.

Фото: ДКНБ по Акмолинской области

Кокшетауский городской суд приговорил Александра Дегерта и Назыра Местоева к четырем годам лишения свободы. Вердикт вступил в законную силу в конце ноября.

Еще одно громкое дело, связанное с оружием, получило оценку суда месяцем ранее. Сотрудники ДКНБ выявили канал поставки контрабанды жителями Акмолинской области и России.

Сначала через посредника Вису Какаева оперативники купили 1280 патронов от пистолета Макарова. Это произошло в Кокшетау. Ранее судимый индивидуальный предприниматель получил их от некоего Мухарбека Гиреева. Еще один ранее судимый казахстанец Вахид Мадарбиев продал два пистолета Макарова.

Последовал также заказ на шесть пистолетов по 500 тысяч тенге каждый и сотни патронов. Получив предоплату, продавец оружия пообещал привезти и автоматы Калашникова. В эти же дни Гиреев продал 6 пистолетов Макарова в Степногорске.

Во время расследования выяснилось, что доставлял оружие участник военных событий на Кавказе, гражданин России Ахметхан Евлоев.

К задержанию подозреваемых привлекли бойцов спецназа. По месту временного проживания россиянина Евлоева в Атбасаре обнаружены три пистолета Макарова.

В общей сложности у организаторов канала изъяты 11 пистолетов Макарова и 1400 патронов.

Операция сотрудников ДКНБ по Акмолинской области позволила пресечь международный канал контрабанды оружия из Республики Ингушетия в Казахстан.

Вина всех четверых доказана в суде. Они получили по 10-12 лет лишения свободы по ч.5 ст.287 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и ч.2 ст.264 (Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них) УК РК.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в апреле КНБ ликвидировал цех по производству оружия и взрывчатки в Кокшетау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944681-knb-likvidiroval-prestupnye-gruppy-i-izyal-arsenal-oruzhiya-v-akmolinskoy-oblasti/