Неизвестный "заминировал" школу в Жамбылской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Неизвестный сообщил о заложенной бомбе в одной из школ Шуского района Жамбылской области, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Мужчина позвонил в районный отдел полиции и заявил, что в здании средней школы имени М. Ауезова установлено взрывное устройство.

Стражи порядка оперативно предприняли необходимые меры - была проведена эвакуация из здания учебного заведения. В результате проверки взрывное устройство не было найдено.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 25-летний местный житель. Подозреваемый полностью признал вину. Он водворен в ИВС Шуского района. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944669-neizvestnyy-zaminiroval-shkolu-v-zhambylskoy-oblasti/