Кражи в ТРЦ Алматы попали на камеры видеонаблюдения

Подозреваемый. Кадр из видео: polisia.kz

Молодого алматинца подозревают в серийных кражах. По версии полиции, за пять дней мужчина совершил три кражи. Некоторые из них попали на камеры видеонаблюдения, сообщает официальный медиа-портал МВД Polisia.kz.

Сообщается, что задержанному 25 лет. Он уже имеет судимость за кражи.

По информации правоохранительных органов, орудовал вор в людных местах и торговых центрах, его добычей становились в основном телефоны. Так, например, как установили полицейские, на улице мужчина украл из кармана горожанина телефон, в другой раз он украл мобильник, оставленный на прилавке в торговом центре.

Несколько краж попали на камеры видеонаблюдения.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

"Задержанный признал свою вину и подтвердил причастность к нескольким преступлениям. Все факты объединены в одно производство. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944634-krazhi-v-trts-almaty-popali-na-kamery-videonablyudeniya/