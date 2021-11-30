Кражи в ТРЦ Алматы попали на камеры видеонаблюдения

Молодого алматинца подозревают в серийных кражах. По версии полиции, за пять дней мужчина совершил три кражи. Некоторые из них попали на камеры видеонаблюдения, сообщает официальный медиа-портал МВД Polisia.kz.
Сообщается, что задержанному 25 лет. Он уже имеет судимость за кражи.
По информации правоохранительных органов, орудовал вор в людных местах и торговых центрах, его добычей становились в основном телефоны. Так, например, как установили полицейские, на улице мужчина украл из кармана горожанина телефон, в другой раз он украл мобильник, оставленный на прилавке в торговом центре.
Несколько краж попали на камеры видеонаблюдения.
По всем фактам возбуждены уголовные дела.
"Задержанный признал свою вину и подтвердил причастность к нескольким преступлениям. Все факты объединены в одно производство. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в полиции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944634-krazhi-v-trts-almaty-popali-na-kamery-videonablyudeniya/