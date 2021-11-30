На "открытие компьютерного клуба": алматинца подозревают в перепродаже арендованной техники

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Алматинские полицейские задержали 25-летнего мужчину, которого подозревают в перепродаже арендованной техники, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По информации стражей порядка, 25-летний подозреваемый выкладывал объявления на популярном сайте для аренды компьютерной техники.

Отмечается, что причиной для аренды он называл желание открыть компьютерный клуб.

Потенциальным жертвам он предлагал подписать договор, составленный им же самим.

Далее, как установили полицейские, мужчина приезжал, забирал компьютеры, после чего просто перепродавал их.

Как сообщил замначальника УП Жетысуского района Асхат Даулетияров, в полицию с заявлениями обратились четверо пострадавших. В итоге подозреваемого задержали.

"В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования. В едином реестре досудебного расследования уголовное дело зарегистрировано по статье 190, часть 1 УК РК", - рассказал Даулетияров.

Общая сумма ущерба потерпевшим составила около 2 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944604-na-otkrytie-kompyuternogo-kluba-almatintsa-podozrevayut-v-pereprodazhe-arendovannoy-tehniki/