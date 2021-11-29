Топ-менеджеров осудили за многомиллионные хищения в ЗКО

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В Антикоррупционной службе по Западно-Казахстанской области проинформировали о вынесенном приговоре в отношении двух мужчин, занимавших высокие должности в квазигосударственном секторе, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации сотрудников департамента Агентства РК по противодействию коррупции, к семи годам лишения свободы условно осуждены заместитель председателя правления АО "Западно-Казахстанская распределительная электросетевая компания" Ахмадиев и доверительный управляющий АО - генеральный директор ТОО "Энергетическая компания Qazaq Energy" Арипжанов.

"Осужденные в период с 2019 по 2020 годы в группе лиц на системной основе совершили хищение бюджетных денежных средств в общей сумме более 60 млн тенге путем подписания фиктивных актов выполненных работ по поставке запасных частей на автотранспорт АО, договоров аренды автотранспорта и по оказанию юридических и консалтинговых услуг. Ущерб возмещен. Приговор в законную силу не вступил", - сообщил руководитель управления Антикоррупционной службы по ЗКО Биржан Хайруллин.

В ведомстве проинформировали, что за 10 месяцев этого года их сотрудниками зарегистрировано 39 уголовных правонарушений, из которых 25 являются коррупционными.

Сумма ущерба по оконченным уголовным делам составила 182 миллиона тенге, из которых 98 процентов возмещено.

За совершение коррупционных преступлений осуждены 36 лиц, из которых 5 - к лишению свободы, 31 - к выплате штрафов, общая сумма которых составила 44 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944509-top-menedzherov-osudili-za-mnogomillionnye-hischeniya-v-zko/