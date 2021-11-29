Группу из троих парней поймали с наркотиками в Степногорске (фото)

Свертки с наркотиками. Фото: polisia.kz

В Степногорске полицейские задержали троих молодых людей в возрасте 19-20 лет, которых подозревают в распространении синтетических наркотиков путем закладок, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что группу парней, которых подозревают в закладке синтетики, задержали в рамках ОПМ "Рефлекс-2021".

Одного из задержанных обыскали, у него были обнаружены три свертка, обмотанных черной изолентой. Внутри каждого из свертков находились полиэтиленовые пакетики с психотропным веществом, известным под названием альфа-PVP.

Полицейские и подозреваемые. Фото: polisia.kz

Также у задержанных изъяли смартфоны, c помощью которых производилась фиксация тайников и переписка.

Оперативники выяснили, что подозреваемые приехали из Нур-Султана и сняли в Степногорске квартиру. Там, по версии полиции, и осуществлялась расфасовка наркотиков.

Уже во время "работы", как пояснили правоохранители, парни действовали так: двое делали закладки, а третий подозреваемый обеспечивал их безопасность, стоя на стреме.

Принадлежности. Фото: polisia.kz

После задержания молодые люди сразу показали места тайников, которые они уже успели сделать. Оттуда стражи порядка изъяли 8 закладок.

Отмечается, что большинство синтетики подозреваемые хранили не в съемной квартире, а в специально отведенном тайнике. Там же находились электронные весы, zip-пакеты и другие принадлежности. В тайнике было найдено еще более 125 грамм альфа-PVP.

Пакет с наркотиками. Фото: polisia.kz

Как сообщил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области Мейрам Жапбасов, в отношении задержанных расследуется уголовное дело по статье 297, часть 3 УК РК.

Двоих подозреваемых уже поместили в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944503-gruppu-iz-troih-parney-poymali-s-narkotikami-v-stepnogorske-foto/