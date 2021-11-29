Алматинца осудили за незаконное обналичивание 2,6 млрд тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Территориальный департамент АФМ по городу Алматы завершил расследование дела гражданина по фамилии Белозеров, который занимался незаконным обналичиванием денежных средств. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Следователи выяснили, что в период с конца 2017 по 2020 год Белозеров помогал коммерческим организациям уклоняться от уплаты налогов через выписку фиктивных бухгалтерских документов.

Для этого использовались четыре подконтрольные компании.

Общая сумма ущерба составила 2,6 млрд тенге.

Суд приговорил алматинца к 3,5 годам тюрьмы. Кроме того, его лишили права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности на 5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944416-almatintsa-osudili-za-nezakonnoe-obnalichivanie-26-mlrd-tenge/