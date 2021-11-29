Парень устроил стрельбу рядом с магазином в Акмолинской области

Фото: ДП Акмолинской области

Молодой мужчина устроил стрельбу из пистолета возле одного из магазинов в селе Жибек Жолы. В отношении него завели уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Переполох со стрельбой случился вечером 28 ноября рядом с магазином в селе Жибек Жолы.

В дежурную часть Аршалынского РОП поступило телефонное сообщение от жителя по факту хулиганства. Как выяснилось, неизвестный произвел выстрел в воздух из предмета, похожего на пистолет.

В тот день к магазину подъехала машина, где находились три человека, среди них один ребенок. Мужчина вместе с внуком пошли в торговую точку, отец малыша ждал их в салоне автомобиля.

Когда дедушка с мальчиком выходили из магазина, то столкнулись с незнакомцем на крыльце. Возникла перепалка.

Увидев конфликт, отец ребенка посадил родных в машину, а сам направился в сторону обидчика. Тот вытащил из кармана пистолет и выстрелил в воздух.

Данный факт расследуется по ст.293 ч.3 УК "Хулиганство". Стрелком оказался 23-летний житель села. Оружие изъяли и отправили на экспертизу. Специалисты заключили, что это сигнальный пистолет марки RETAY XR, который не является боевым оружием.

Отмечается, что парень был трезв, когда ввязался в конфликт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944402-paren-ustroil-strelbu-ryadom-s-magazinom-v-akmolinskoy-oblasti/