Мешки с наркотиками нашли в зоосалоне полицейские Нур-Султана

Весы и мешки с наркотиками в зоосалоне. Кадр из видео: polisia.kz

Партию гашиша особо крупного размера обнаружили полицейские в столичном зоосалоне. По версии правоохранителей, реализацией наркотиков занималась преступная группа из 6 человек, передает официальный портал МВД Polisia.kz.

Сообщается, что при проведении обыска готовые к продаже 11,5 кг гашиша были обнаружены в зоосалоне, принадлежащем супруге подозреваемого в организации ОПГ.

"Место хранения наркотиков было выбрано не только из-за изолированного расположения семейного бизнеса. Мешки с наркотиками прятали среди кормов для животных, чтобы сбить со следа служебных собак в случае обыска", - считают в полиции.

По версии следствия, организатор ОПГ привозил наркотики каннабисной группы из южных регионов страны. Он же хранил и фасовал запрещенные вещества, а после передавал их другим участникам группы. Те, в свою очередь, продавали их.

В результате проведенных спецмероприятий в незаконный оборот не допущено 2,5 тысячи доз гашиша.

В МВД пояснили, что особо крупный вес гашиша определяется с 200 грамм. За незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере казахстанцам грозит от 10 до 15 лет колонии.

"Все участники преступной группы задержаны, начато досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору", - заключили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944351-meshki-s-narkotikami-nashli-v-zoosalone-politseyskie-nur-sultana-video/