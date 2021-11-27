Более 80 полицейских в Казахстане наказали за незаконные адмдела на уличных торговцев

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Полицейских и сотрудников акиматов наказали за незаконные административные дела на уличных торговцев, об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Казахстана.

"Генеральной прокуратурой изучена обоснованность наказания бизнеса и граждан за торговлю в неустановленных местах (ч.1 ст.204 КоАП). Выявлено, что зачастую их привлекали незаконно.

Ответственность по этой статье должна наступать лишь тогда, когда для торговли определены специальные места. Их определяют областные, городские и районные акиматы", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Однако, как отметили в надзорном органе, во многих регионах таких мест не было, но людей штрафовали от 12 до 27 тыс. тенге.

К примеру, в Жезказгане места для торговли определены не были, несмотря на это предприниматели привлекались к ответственности. По мерам прокуратуры прекращено 38 дел, в городе определены места торговли.

"В целом по мерам прокуратуры прекращены свыше 14 тыс. незаконных адмдел. Решениями акиматов во всех регионах страны уже определено 4 126 торговых мест.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 113 лиц (87 полицейских и 26 сотрудников акиматов)", - сообщили в Генпрокуратуре.

По инициативе Генеральной прокуратуры министерство торговли и интеграции взяло этот вопрос на контроль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944236-bolee-80-politseyskih-v-kazahstane-nakazali-za-nezakonnye-admdela-na-ulichnyh-torgovtsev/