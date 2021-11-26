Мужчина обокрал тещу в Туркестанской области

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Не очень красиво поступил со своей тещей житель Туркестанской области. Мужчина украл у нее мобильный телефон. На него завели уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

В отдел полиции Тюлькубасского района с заявлением обратилась местная жительница и сообщила, что неизвестные похитили у нее сотовый телефон, оставленный дома на столе. Ущерб составил 80 тысяч тенге.

Факт был зарегистрирован по статье 188 УК РК "Кража".

Оперативники провели подворный обход, опросили возможных очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате был задержан подозреваемый. Им оказался зять потерпевшей.

Выяснилось, что мужчина, воспользовавшись отсутствием людей, незаметно похитил мобильник родственницы.

Сейчас в отношении молодого человека проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Похожее преступление было ранее совершено в Шымкенте, где мужчина тоже украл телефон у тещи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944109-muzhchina-obokral-teschu-v-turkestanskoy-oblasti/