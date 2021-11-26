2,5 млрд тенге похитили при поставке ноутбуков для школьников в Туркестанской области

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В Туркестанской области выявили факт хищения более 2,5 млрд тенге при поставке ноутбуков для дистанционного обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.

В Туркестанской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя ТОО "МТ-Сервис" и должностных лиц управления развития человеческого потенциала акимата региона по факту хищения бюджетных средств.

В частности, государством в рамках госпрограммы были выделены средства на приобретение ноутбуков для дистанционного обучения школьников в период пандемии коронавируса.

Директор ТОО "МТ-Сервис" заключил договор с ГУ "Управление развития человеческого потенциала" акимата Туркестанской области на поставку 21 тыс. ноутбуков на общую сумму более 3,4 млрд тенге.

При этом товары на сумму более 2,5 млрд тенге не соответствовали технической спецификации.

В настоящее время руководитель предприятия задержан и помещен под стражу. Досудебное расследование продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944102-25-mlrd-tenge-pohitili-pri-postavke-noutbukov-dlya-shkolnikov-v-turkestanskoy-oblasti/