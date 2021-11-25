Шесть лет тюрьмы получил актюбинец, обманувший 150 человек

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В Актобе осудили организатора крупной финансовой пирамиды. Согласно материалам дела, мужчина заключал с горожанами фиктивные договоры, обещая им высокое вознаграждение и выплаты. Но в итоге разорил десятки людей, передает КТК.

В общей сложности были обмануты 150 человек. Они вносили по 300 тысяч тенге. Осужденный утверждал, что через полтора месяца эта сумма вернется с процентами и вырастет до 1,5 млн тенге. Вкладчики надеялись разбогатеть, но в итоге не увидели даже собственных денег.

Общая сумма ущерба составила более 70 млн тенге. Свою вину мужчина признал. При вынесении приговора суд учел, что у него есть малолетние дети.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев с лишением права занимать руководящую должность в коммерческих организациях сроком на семь лет", – сообщила телеканалу пресс-секретарь Актюбинского областного суда Анар Айтжанова.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944003-shest-let-tyurmy-poluchil-aktyubinets-obmanuvshiy-150-chelovek/