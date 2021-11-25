Казахстанка лишилась денег на депозите и поняла, что стала жертвой мошенников

Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Акмолинской области заявила о пропаже миллиона тенге со своего депозитного счета. В хищении этих денег заподозрили ее знакомую, сообщает МВД РК на своем официальном медиа-портале Polisia.kz.

23 ноября в дежурную часть Есильского РОП поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила, что 17 ноября неизвестный снял 1 млн тенге с принадлежащего ей депозитного счета.

Полицейские вычислили предполагаемого похитителя – им оказалась 29-летняя жительница города Есиль, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за мошенничество.

"Предварительно установлено, что злоумышленница и потерпевшая были знакомы, а для совершения преступных действий подозреваемая использовала телефон своей жертвы.

Подозреваемая через мобильное приложение установила ее номер телефона, используемый в качестве доверенного при совершении финансовых операций", – рассказали в МВД.

Расследование проводится по ч. 2 ст. 190 УК РК "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943989-kazahstanka-lishilas-deneg-na-depozite-i-ponyala-chto-stala-zhertvoy-moshennika/