Приговор организатору электронного казино вынесли в Алматы

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Организатора незаконного электронного казино в Алматы осудили на 4 года тюрьмы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.

Как указали в АФМ, мужчина по фамилии Зайцев 1993 года рождения уже был судим ранее.

Следствие установило, что Зайцев незаконно открыл и содержал в Алматы игорное заведение под названием "X.O. Club".

За время деятельности электронного казино осужденный извлек из него доход в размере свыше 25 млн тенге.

В итоге суд, изучив материалы дела, постановил признать мужчину виновным в совершении преступления по статье 307 УК РК, его приговорили к 4 годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943985-prigovor-organizatoru-elektronnogo-kazino-vynesli-v-almaty/