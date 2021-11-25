Отец на протяжении трех лет развращал малолетнюю дочь в Шымкенте

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Суд с участием присяжных заседателей вынес приговор 44-летнему мужчине, который в течение трех лет совершал насилие и развратные действия в отношении собственной малолетней дочери, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Специализированного межрайонного уголовного суда Шымкента.

В ходе следствия и суда установлено, что мужчина начал свои приставания к дочери еще в 2019 году, когда девочке не исполнилось и 11 лет.

Во время отсутствия матери он раздевал ребенка и совершал преступные действия. Так продолжалось неоднократно до июня 2021 года, когда отец был разоблачен.

Ему были предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса РК, включая изнасилование, насильственные действия и развращение.

Судебно-медицинская экспертиза не нашла подтверждения изнасилования. Однако по другим статьям его вина была полностью доказана материалами следствия.

Присяжные признали мужчину виновным. Суд вынес ему обвинительный приговор. Жителю Шымкента назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии максимального режима безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943930-otets-na-protyazhenii-treh-let-razvraschal-maloletnyuyu-doch-v-shymkente/