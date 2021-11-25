Пьяная клиентка оскорбила и избила сотрудницу кафе в Кокшетау

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В Кокшетау пьяная посетительница учинила конфликт с работницей кафе и стала ее оскорблять. Закончилось все тем, что разгоряченная женщина избила сотрудницу, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

22 ноября в 00.26 часов в дежурную часть управления полиции Кокшетау поступило заявление о хулиганстве от работника кафе.

Правоохранители выяснили, что 50-летняя посетительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступила в конфликт с работницей заведения и оскорбила ее, а затем нанесла ей телесные повреждения.

Персонал вызвал наряд полиции. Злоумышленницу с места происшествия доставили в опорный пункт.

Факт расследуется по ст.293 ч.1 УК РК "Хулиганство".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943847-pyanaya-klientka-oskorbila-i-izbila-sotrudnitsu-kafe-v-kokshetau/