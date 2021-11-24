"Фальшивая" медсестра работала в больнице в ЗКО

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В Западно-Казахстанской области выявили "фальшивую" медсестру, которая работала в районной больнице, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По информации полицейских, 37-летняя женщина с 2012 года работала в Жангалинской районной больнице в качестве медсестры.

Лишь недавно выяснилось, что ее диплом о медицинском образовании является поддельным. Это обнаружила директор медицинского учреждения и сообщила правоохранителям.

Сейчас стражи порядка выясняют, кто изготовил фиктивный документ.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.385 УК РК (Подделка или сбыт поддельных документов).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943701-falshivaya-medsestra-rabotala-v-bolnitse-v-zko/