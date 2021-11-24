Павлодарец устроил ночью стрельбу из ружья (видео)

Кадр из видео: instagram.com/tipavlo

40-летний павлодарец достал ружье и стал стрелять примерно в час ночи в одном из дворов по улице Павлова. Жители сначала решили, что кто-то запустил салют. На место выехали медики и сотрудники полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

В Instagram очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. В описании автор указал, что во дворе в районе "Телецентра" были слышны выстрелы. К месту съехались экстренные службы. Ситуацию прокомментировали в полиции.

"24 ноября в 02.00 часов в полицию Павлодара поступило сообщение о том, что в 00.42 часов во дворе дома №38 по улице Павлова 40-летний мужчина из хулиганских побуждений произвел два выстрела в воздух из зарегистрированного за ним гладкоствольного одноствольного ружья марки Mossberg 12 калибра", - сообщили в ДП Павлодарской области.

По информации ведомства, причины ночной стрельбы будут установлены в ходе расследования.

По факту хулиганства открыто уголовное дело, а ружье, из которого мужчина стрелял, изъяли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943663-pavlodarets-ustroil-nochyu-strelbu-iz-ruzhya-video/