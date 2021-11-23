Пенсионера забили до смерти в Акмолинской области

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65-летнего пенсионера сильно избил знакомый в Акмолинской области. 10 дней врачи боролись за его жизнь, но он скончался, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

21 ноября в дежурную часть Зерендинского РОП поступило сообщение от медсестры больницы о том, что в реанимации скончался 65-летний мужчина, который поступил в медицинское учреждение 10 ноября.

Ему поставили диагноз: переломы окологлазничной кости и нижней челюсти.

Полицейские установили, что 10 ноября двое мужчин распивали алкоголь. В какой-то момент между ними произошла ссора, во время которой 50-летний местный житель избил 65-летнего знакомого.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Данный факт зарегистрирован по ст.106 ч.3 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943588-pensionera-zabili-do-smerti-v-akmolinskoy-oblasti/