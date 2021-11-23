Павлодарец избил и выгнал ночью жену из дома

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Житель Павлодара ночью 21 ноября избил и выгнал жену из квартиры. Взволнованная женщина позвонила в полицию. Об инциденте сообщается на официальной странице ДП региона в Instagram.

Звонок с улицы Муткенова поступил в правоохранительные органы в 01.30 часов 21 ноября. Женщина рассказала, что ее избил муж и выгнал из квартиры.

Похожий вызов был совершен из квартиры по улице Академика Сатпаева. Звонившая сообщила, что сожитель дебоширит и пытается ее избить.

По указанным адресам незамедлительно выехали полицейские. Выяснилось, что конфликты начинались со словесной перепалки, которая затем перерастала в драку.

В обоих случаях в отношении дебоширов вынесено защитное предписание, также они привлечены к ответственности по статье 73 КоАП РК (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943485-pavlodarets-izbil-i-vygnal-nochyu-zhenu-iz-doma/