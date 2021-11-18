Водитель управлял автобусом под наркотиками в Актобе (видео)

Иллюстративное фото: Pixabay

18 ноября примерно в 06:15 полицейские остановили автобус за нарушение ПДД. Оказалось, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, инцидент произошел по проспекту Едиге батыра напротив ресторана "Асату". За рулем автобуса марки "ПАЗ-32054" находился 53-летний местный житель.

При проверке документов состояние водителя вызвало у стражей порядка подозрения.

Мужчину направили на медосвидетельствование, по результатам которого выяснилось, что он управлял транспортом в состоянии наркотического опьянения.

За данное нарушение ему грозит наказание в виде лишения водительских прав на 7 лет и административного ареста сроком на 15 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942912-voditel-upravlyal-avtobusom-pod-narkotikami-v-aktobe-video/