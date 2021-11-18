"За вами следят": мошенники убедили жителя СКО взять кредиты на 10 млн тенге

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Жителю Петропавловска позвонил человек якобы из службы безопасности банка. Он смог убедить мужчину в том, что неизвестные следят буквально за каждым его шагом. В итоге горожанин набрал кредитов в разных финансовых организациях на 10 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Житель Петропавловска обратился с заявлением в полицию и сообщил, что его жестоко обманули. Мужчина рассказал, что ему позвонили якобы из службы безопасности банка и заявили, будто кто-то оформил на его имя крупный кредит.

По словам "доброжелателя", чтобы предотвратить дальнейшие злоупотребления, следовало выбрать кредитный лимит. Доверившись человеку, потерпевший оформил кредиты на 10 млн тенге в разных банках.

Полученные средства, по инструкции злоумышленника, он перевел на предложенный "резервный счет", откуда деньги сразу исчезли.

Как отметил начальник Второго отдела УП Петропавловска Руслан Сыздыков, потерпевший говорит, что слышал об уловках аферистов, но не думал, что такое может произойти и с ним.

Мошенники убедили мужчину, что неизвестные следят за каждым его шагом, прослушивают телефон, готовы в любую минуту оформить на него новый кредит.

Руслан Сыздыков добавил, что приемы психологического давления разнятся, но у них остается одно общее - преступники торопят своих жертв и уверяют, что решение необходимо принять незамедлительно, не дают времени на размышления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942873-za-vami-sledyat-moshenniki-ubedili-zhitelya-sko-vzyat-kredity-na-10-mln-tenge/