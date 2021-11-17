Силовики задержали преступную группу в Акмолинской области

Задержание. Фото: polisia.kz

16 ноября в Акмолинской области силовики задержали преступную группу из трех человек, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

16 ноября в ходе спецоперации полицейские совместно с бойцами СОБР задержали троих подозреваемых в краже крупного рогатого скота у местного предпринимателя. Ими оказались мужчины в возрасте от 29 до 42 лет. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности.

Заявление от потерпевшего в правоохранительные органы поступило 25 октября. Мужчина рассказал, что за три дня до этого пастух сообщил ему о пропаже скота.

Он начал искать животных самостоятельно и обнаружил в степи останки принадлежавших ему 17 коров, после чего обратился в полицию.

Фото: polisia.kz

Сумма ущерба составила 8,5 млн тенге. По данному факту начато досудебное расследование по ст.188-1 ч.4 УК РК "Скотокрадство".

Установлено, что злоумышленники застрелили коров из мелкокалиберной винтовки ТОЗ-8, а мясо продали на столичном рынке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942669-siloviki-zaderzhali-prestupnuyu-gruppu-v-akmolinskoy-oblasti/