Женщина попала в спецприемник на 15 суток за пьяную езду в Нур-Султане

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Столичные полицейские остановили авто, за рулем которого находилась 34-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

Как рассказали в полиции, стражи порядка в рамках ОПМ "Безопасная дорога" ночью остановили авто марки Chevrolet Cruze. Во время проверки они заметили, что от автоледи исходит резкий запах алкоголя.

Специализированный межрайонный административный суд по итогу разбирательства постановил поместить ее в специальный приемник ДП на 15 суток

Кроме того, осужденную лишили водительских прав на 8 лет.

В пресс-службе ведомства также отметили, что в столице с начала проведения ОПМ выявили уже порядка 6,5 тысяч нарушений ПДД:

нарушения ПДД со стороны водителей общественного транспорта - 61 случай;

пользование смартфоном при управлении авто - более 220 случаев;

езда в непристегнутом виде - 629 случаев;

нарушения правил маневрирования - около 300 случаев;

проезд на запрещающий сигнал светофора - 200 случаев;

вождение в нетрезвом виде - 65 случаев.

Отмечается, что в период проведения ОПМ особое внимание уделяется выявлению и пресечению нарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

"Несмотря на принимаемые меры, некоторые граждане по-прежнему продолжают садиться за руль автомашины в нетрезвом состоянии, тем самым подвергая опасности свою жизнь, а также жизнь других участников дорожного движения", - указали в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942662-zhenschina-popala-v-spetspriemnik-na-15-sutok-za-pyanuyu-ezdu-v-nur-sultane/