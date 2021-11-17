Наркотики в крупном размере хранил у себя дома астанчанин

Подозреваемого заковали в наручники. Кадр из видео: пресс-служба ДП Нур-Султана

В квартире у уже имеющего судимость астанчанина нашли наркотики. В полиции полагают, что мужчина занимался их сбытом, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

Столичные полицейские провели операцию по задержанию предполагаемого наркосбытчика. Уточняется, что ранее он уже был судим за разбой и кражи.

"По месту жительства был задержан ранее неоднократно судимый 38-летний мужчина. В ходе обыска дома служебно-розыскными собаками в разных местах обнаружены полиэтиленовые пакеты с наркотическими средствами "гашиш" и "марихуана" весом около 500 грамм. Установлено, что житель столицы сбывал наркотические средства на территории города", – сообщили в департаменте полиции столицы.

Согласно заключению экспертизы, вес изъятого гашиша составил 318,7 грамм, а марихуаны – 122,58 грамм, что, согласно УК РК, приравнивается к крупному размеру.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 297 УК РК. Задержанный водворен в ИВС, проводится расследование. Устанавливается канал поставки наркотических средств", – добавили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942657-narkotiki-v-krupnom-razmere-hranil-u-sebya-doma-astanchanin/