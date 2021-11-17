Полиция Австрии обнаружила в доме мужчины тайник с оружием и нацистской атрибутикой

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Полиция в австрийском городе обнаружила в доме мужчины тайник с оружием и нацистской атрибутикой, передает CNN.

В доме 53-летнего мужчины в городе Баден обнаружили 1200 килограммов боеприсов, 50 единиц оружия, большое количество пороха и различную нацистскую атрибутику. По предварительной информации, хозяина имущества подозревают в "национал-социалистической нацистской деятельности".

Поддержка нацистского движения является в Австрии уголовным преступлением. Самый известный случай - тюремное заключение сроком на девять лет неонациста Готфрида Кюсселя в 2013 году. Тогда Кюссель активно занимался пропагандой неонацизма в Интернете.

В июле этого года полиция конфисковала у банды байкеров ручные гранаты и автоматическое оружие. Лидер группы пытался организовать ополчение и "перевернуть систему".

По словам экспертов, австрийские неонацисты связаны с теми, кто живет в Германии. Вместе они считают себя частью "великого германского рейха". Они также связаны с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью.

Их деятельность имеет черты антисемитизма и антимусульманского расизма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942640-politsiya-avstrii-obnaruzhila-v-dome-muzhchiny-taynik-s-oruzhiem-i-natsistskoy-atributikoy/