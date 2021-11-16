Суд оставил приговор экс-заместителю главы УОЗ Алматы без изменений

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Апелляционная инстанция оставила приговор экс-замруководителя Управления общественного здоровья Алматы без изменения. Об этом сообщили в Алматинском городском суде.

Дело рассматривалось в Алматинском городском суде по факту хищения чужого имущества путем растраты и присвоения денежных средств, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, должностными лицами с использованием своего служебного положения (ст. 189 ч.4 п.2 УК).

Как сообщили в суде, ранее был объявлен тендер на поставку медицинских трехслойных масок. Директор и учредитель ТОО "V" под видом поставки медицинских масок, получив по недостоверным документам разрешение, ввез на территорию РК не медицинские трехслойные маски, а обычные.

Эти маски подлежали таможенному оформлению с уплатой всех необходимых пошлин. Тем самым была совершена экономическая контрабанда. Директор ТОО "V" вступил в сговор с директором ТОО "С", а также должностными лицами УОЗ города.

Б., являясь замруководителя УОЗ, умышленно подписала письмо, адресованное в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, о выдаче разрешения на единый ввоз на территорию РК незарегистрированных масок в количестве 20 млн штук.

Создав видимость законного проведения государственного закупа, она выбрала ТОО "С" в качестве поставщика масок и дала указание подписать ее ЭЦП договор о госзакупках.

В итоге был заключен договор на поставку несоответствующих требованиям масок по завышенным ценам в количестве порядка 4 млн штук, по стоимости 58 тенге за штуку. Общая сумма составила 234 млн тенге.

После подписания акта приема-передачи и счета-реестра, ТОО "С" получило средства за маски. В результате, средства, которые были выделены на маски, похитили путем растраты.

Ущерб УОЗ Алматы составил более 234 млн тенге, а ущерб ДГД Алматы - 19 млн тенге.

Приговором суда Б. признана виновной в присвоении или растрате чужого вверенного имущества в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Всего по делу привлекались 6 человек, которым в зависимости от степени участия в совершении преступления назначено от 3 до 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, с конфискацией добытого преступным путем имущества.

Постановлением судебной коллегии, приговор суда Б. оставлен без изменений, апелляционные жалобы осужденных оставлены без удовлетворения.

Постановление вступило в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942481-sud-ostavil-prigovor-eks-zamrukovoditelya-uprzdrava-almaty-bez-izmeneniy/