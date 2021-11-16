Алматинец использовал фальшивые номера, чтобы не платить за парковку автомобиля (фото)

Машина полиции и эвакуатор. Фото: polisia.kz

Полицейские наказали алматинца за использование подложных номеров на авто. Указывается, что он пользовался ими для того, чтобы не платить за парковку, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что авто марки Mitsubishi патрульные полицейские обнаружили на пересечении улиц Абылай хана и Казыбек би.

Их внимание привлек тот факт, что на машине спереди и сзади были установлены разные государственные регистрационные номерные знаки.

Внедорожник. Фото: polisia.kz

Владельца машины вскоре нашли.

Он объяснил полицейским, что один из номеров действительно оказался подложным и мужчина установил его за тем, чтобы уклониться от оплаты за парковку.

Внедорожник. Фото: polisia.kz

В полиции подчеркнули, что такое действие является нарушением закона, поэтому в отношении владельца Mitsubishi составили административный протокол и оштрафовали.

Автомобиль с разными номерами доставили на специализированную штрафную стоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942424-almatinets-ispolzoval-falshivye-nomera-chtoby-ne-platit-za-parkovku-avtomobilya-foto/