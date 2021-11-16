Сержант пограничной службы "крышевал" проституток в Атырау

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Военный суд Актюбинского гарнизона вынес приговор сотруднику департамента пограничной службы КНБ РК по Атырауской области и трем его сообщницам. Сержант "крышевал" секс-притон с проститутками из Узбекистана, передает "Ак Жайык".

Старший сержант работал в подразделении авиационного пограничного контроля аэропорта в Атырау.

В ноябре 2020 года гражданка Узбекистана открыла в городе секс-притон, а пограничник взял его под свое покровительство. Вместе с ней заведение содержали продавщица ювелирных изделий на одном из рынков Атырау и двое гражданок Узбекистана.

Девушек для оказания интим-услуг привозили из разных городов соседней страны. Несмотря на то, что из-за пандемии сухопутные границы Казахстана были закрыты, проститутки без проблем их пересекали.

Старший сержант не только помогал с доставкой работниц коммерческого секса, но и улаживал проблемы с клиентами, если вдруг они появлялись. За это содержатели притона регулярно выплачивали ему определенные суммы вознаграждений.

Заведение проработало с ноября 2020 года по февраль 2021 года, пока полиция не вскрыла незаконную схему.

Военный суд Актюбинского гарнизона признал всех четверых виновными по статье 309 УК РК (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество).

Сотруднику ПС КНБ назначено 4 года лишения свободы, гражданкам Узбекистана - 3,5 и 3 года колонии, продавцу золотых украшений - 3,5 года. Осужденных взяли под стражу в зале суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942407-serzhant-pogranichnoy-sluzhby-krysheval-prostitutok-v-atyrau/