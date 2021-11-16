Водитель положил полицейским под коврик 100 тысяч тенге в ЗКО

Фото: polisia.kz

В Западно-Казахстанской области задержанный за пьяную езду водитель пытался дать взятку полицейским. 100 тысяч тенге мужчина положил под коврик служебной машины, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

При патрулировании трассы в Дарьинском районе стражи порядка остановили Toyota Corolla под управлением 37-летнего мужчины.

От него исходил запах алкоголя. Полицейские стали оформлять протокол и выяснили, что задержанный ранее уже был лишен водительских прав. Мужчина признался, что выпил немного виски и стал предлагать правоохранителям взятку в сумме 100 тысяч тенге.

Патрульные отказались и предупредили его об уголовной ответственности. Но водитель не реагировал и положил деньги под коврик служебной машины.

Теперь в отношении жителя ЗКО рассматривается дело по двум уголовным статьям: по ч.1 ст.367 "Дача взятки" и ч.1 ст.346 "Управление транспортным средством лицом, ранее лишенным права управления и находящимся в состоянии алкогольного опьянения" УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942360-voditel-polozhil-politseyskim-pod-kovrik-100-tysyach-tenge-v-zko/