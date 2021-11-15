Грабитель вынес из дома 1 млн тенге, угрожая хозяйке игрушечным пистолетом

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В Туркестанской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в ограблении дома, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

В дежурную часть Толебийского РОП поступило сообщение о разбойном нападении на дом местной жительницы.

Потерпевшая рассказала правоохранителям, что к ней в дом проник неизвестный мужчина и, угрожая оружием, забрал у нее миллион тенге и смартфон.

Общая сумма нанесенного ущерба составила 1,1 млн тенге.

Спустя время полицейские Толебийского РОП задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в районный отдел для выяснения всех обстоятельств.

Следователи установили, что мужчина забрал миллион тенге и смартфон, при этом угрожая потерпевшей игрушечным пистолетом.

По данному факту проводится расследование по статье 192 УК РК ("Разбой"). Вещественные доказательства изъяты и возвращены законной владелице.

Подозреваемого в итоге арестовали. Правоохранители проверяют причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942226-grabitel-vynes-iz-doma-1-mln-tenge-ugrozhaya-hozyayke-igrushechnym-pistoletom/