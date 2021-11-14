Мэра застрелили во время митинга в Гондурасе

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Мэр муниципалитета Кантарранас в Гондурасе Франсиско Гаитан был убит во время митинга. Политика застрелили.

Трагедия произошла на митинге на территории департамента Франсиско-Морасан, расположенного в центральной части Гондураса, пишет Life со ссылкой на местные СМИ.

Политика атаковали во время его выступления. Сообщается, что нападавший выпустил в мэра 15 пуль.

Напавшего задержали участники мероприятия и передали полиции. Пока никаких версий касательно вероятных организаторов убийства не выдвигалось. Либеральная партия, членом которой являлся погибший, осудила преступление и призвала власти провести тщательное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942114-mera-zastrelili-vo-vremya-mitinga-v-gondurase/