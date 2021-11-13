Избиение студента в ТРЦ расследуют полицейские в Нур-Султане (видео)

Место драки. Кадр из видео: instagram.com/astana_typical

9 ноября в одном из столичных ТРЦ произошла драка, видеозапись которой вскоре появилась в Сети и начала активно обсуждаться среди пользователей соцсетей, передает корреспондент NUR.KZ.

Пост с записью с камер видеонаблюдения был опубликован в сообществе "Типичная Астана" в Instagram.

В описании к посту говорится, что 9 ноября две 17-летние девушки гуляли в ТРЦ "Керуен", и там к ним начали приставать незнакомые парни.

Далее, как пишет автор публикации, одна из девушек позвонила своему брату - 19-летнему студенту - и тот приехал в торговый центр, где его в итоге избили.

При этом, отмечается, что лица, избившие студента, были "подготовленные, спортивные".

В конце публикации говорится, что в конфликт никто не вмешивался, полицейских поблизости не оказалось.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием по произошедшему в пресс-службу ДП города Нур-Султан.

В ведомстве сообщили, что 9 ноября около 21:30 на канал "102" поступило сообщение о драке в ТРЦ "Керуен" по улице Достык.

Материал зарегистрировали в УП района "Есиль".

"По данному факту начато досудебное расследование по статье "Хулиганство". В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению виновных лиц", - указали в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942026-izbienie-studenta-v-trts-rassleduyut-politseyskie-v-nur-sultane-video/