Мужчины убили друга из-за женщины и 5 дней держали тело в доме в Туркестанской области

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За групповое убийство осуждены трое жителей Сайрамского района. После смертельного избиения приятеля сообщники пытались сжечь его тело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Cпециализированного межрайонного суда по уголовным делам Туркестанской области.

Преступление выявили вечером 11 мая 2021 года. В селе Аксукент 45-летний местный житель вынес из собственного дома тело мужчины и оставил его на улице. Увидевшие это соседи тут же позвонили в полицию.

Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что за несколько дней до этого в доме у подозреваемого собиралась компания. Вечеринка закончилась ссорой. Хозяин жилища не поделил с одним из гостей симпатии присутствующей здесь дамы.

Между мужчинами началась драка. На помощь владельцу дома пришли еще двое приятелей. Втроем они избили оппонента настолько, что тот перестал подавать признаки жизни.

Друзья продолжили веселье, а потом попытались растолкать затихшего гостя. Когда же выяснилось, что тот мертв, его решили сжечь. Правда, удалось подпалить лишь одежду. В итоге тело оставили в доме.

Через пять дней хозяин решил вынести его на улицу не в силах терпеть запах. За этим его и застали соседи.

Все трое были признаны виновными. Организатор расправы приговорен к 16 годам заключения, двое его соучастников получили по 15 лет колонии. У сторон есть время на обжалование приговора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941993-muzhchiny-ubili-druga-iz-za-zhenschiny-i-5-dney-derzhali-telo-v-dome-v-turkestanskoy-oblasti/