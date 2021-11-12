Астанчанин сходил на свидание с новой знакомой и лишился смартфона

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К столичным полицейским за помощью обратился местный житель. Он сообщил, что после свидания у него пропал смартфон, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султан.

Заявитель рассказал, что его смартфон марки Samsung Galaxy J2 пропал после того, как он сходил на свидание с малознакомой девушкой.

По его словам, во время поездки в такси парень познакомился с девушкой и через несколько дней решил пригласить ее в кафе. После общения и распития алкоголя пара направилась в гостиницу.

Далее, по версии полиции, будучи в номере, девушка воспользовалась тем, что парень уснул, и украла у него смартфон, после чего покинула гостиницу.

В итоге стражам порядка удалось найти и задержать 30-летнюю подозреваемую. Украденный смартфон оказался при ней. Гаджет изъяли и вернули законному владельцу.

В настоящее время полицейские проверяют причастность задержанной к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941945-astanchanin-shodil-na-svidanie-s-novoy-znakomoy-i-lishilsya-smartfona/