Алматинец под наркотиками проник в чужую квартиру и разгуливал по ней в хозяйских тапочках

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Двое алматинцев в состоянии наркотического опьянения пробрались в чужую квартиру. Одного из них задержал вернувшийся хозяин дома, сообщает официальный Telegram-канал департамента полиции Алматы.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел в ЖК "Кулагер".

Неизвестный мужчина проник в чужую квартиру, переобулся в хозяйские тапочки и осматривал комнаты. Хозяин квартиры задержал незваного гостя и вызвал полицию.

Прибывшие полицейские осмотрели карманы задержанного и обнаружили в них использованный шприц. Сам 28-летний мужчина находился в состоянии сильного наркотического опьянения.

Но, как оказалось, в чужую квартиру пробрался не он один. Домочадцы рассказали полиции, что изначально незнакомцев было двое, но один из них успел сбежать. Полицейские быстро нашли беглеца - он спрятался в квартире своих приятелей, что проживают двумя этажами выше.

Отмечается, что оба парня уже имеют судимости за кражу и наркопреступления.

Полицейские предположили, что под воздействием запрещенных веществ мужчины могли просто ошибиться этажом и спутать чужую квартиру с жилищем своих друзей. Но хозяева квартиры уверены, что парни хотели их обокрасть.

"Истинный мотив установят следователи управления полиции Жетысуского района", - заключили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941804-almatinets-pod-narkotikami-pronik-v-chuzhuyu-kvartiru-i-razgulival-po-ney-v-hozyayskih-tapochkah/