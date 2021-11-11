Астанчанин лишился автомобиля, пока был на свидании

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Житель Нур-Султана лишился автомобиля с российскими номерами, отправившись на свидание с девушкой. Дело в том, что в ночное время машину угнали, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный ДП.

Как рассказали полицейские, к ним с заявлением об угоне автомобиля "ВАЗ-2115" обратился 28-летний житель столицы.

"Со слов автовладельца, он приехал на свидание к девушке, а машину оставил вдоль дороги по улице Кошкарбаева. В ночное время, воспользовавшись отсутствием сигнализации, злоумышленник путем подбора ключа совершил угон автомашины", - рассказали полицейские.

Материальный ущерб составил 700 тысяч тенге.

В итоге стражи порядка задержали предполагаемого угонщика автомобиля.

"Установлено, что 36-летний житель столицы успел сбыть угнанную автомашину в металлоприемник за 100 тысяч тенге", - отметили в ДП.

В настоящее время стражи порядка проводят досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941779-astanchanin-lishilsya-avtomobilya-poka-byl-na-svidanii/